Zorlu Enerji 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Geleceğin akıllı enerji sistemlerini hayata geçirmek üzere sürdürülebilirliği iş modelinin merkezinde konumlandıran şirket, 2016-2017 dönemini kapsayan bu raporunda koyduğu sürdürülebilir gelişim performansını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli şirketlerden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2016-2017 yıllarında hayata geçirdiği ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel uygulamaları ve bu konulardaki performansını içeren 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Şirket bu raporuyla geleceğe yönelik sürdürülebilir gelişim hedefleri koymak, iklim değişikliği ile mücadeleyi sürdürmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına yol göstermeyi hedefliyor.

"Büyüme odaklı stratejimizin taşıyıcı gücü sürdürülebilirlik olacak"

Geleceğin akıllı enerji sistemlerini hayata geçirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifaden Zorlu Enerji Başkanı Sinan Ak; büyüme modelini oluştururken sürdürülebilirliği merkeze konumlandırdıklarını ve şirketin büyüme odaklı stratejisinin taşıyıcı gücünün sürdürülebilirlik olacağını ifade etti.

Sinan Ak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımıza yol gösteren bir kılavuz olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızı iklim değişikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, enerji verimliliği, sorumlu paydaş diyaloğu ve doğal kaynakların korunması doğrultusunda şekillendiriyor, uzun soluklu, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmek için doğru ve etkili yolun bu olduğuna inanıyoruz".

"Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 3 bin hektar orman alanı kadar emisyon azalttık"

2017 yılsonu itibariyle şirketin yurt içi kurulu gücünün yüzde 76'sının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını söyleyen Ak, küresel iklim değişikliğinin en büyük risk ve tehditlerden biri olduğunun bilinciyle Türkiye'de temiz, düşük emisyonlu ve gelişmiş teknolojilere sahip enerji santrali projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Şirketin 2015 yılında 444 MW yenilenebilir enerji kapasitesine sahip toplam kurulu gücünün 2017 yılı sonu itibarıyla 568 MW'a ulaştığını bildiren Sinan Ak, "Aynı zamanda şirketin Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklı net elektrik üretimi 2016 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 77'sini oluştururken, 2017 yılında bu değer yüzde 82'ye ulaştı. Bu raporlama dönemini kapsayan 2016-2017 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptığımız üretim sonucu 3 bin hektara yakın bir orman kadar gönüllü emisyon azaltımı sağlamış olduk. Yine Türkiye'nin en büyük transplantasyon uygulamasını gerçekleştirerek Kızıldere III JES sahasında bulunan yaklaşık 1600 adet incir ve zeytin ağacını zarar görmeden başka bir lokasyona taşıdık" dedi.

"Toplumsal yatırımlarımızın miktarını 3 kattan fazla artırdık"

Yenilikçi yaklaşımlarıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet gösterdikleri bölgelerin tamamında topluma sağladıkları faydalar ile Türkiye'nin geleceğine her yıl daha fazla katkı sağladıklarını dile getiren Sinan Ak, toplumsal yatırımlarını bir önceki raporlama dönemine göre 3 kattan fazla artırarak 3,1 milyon TL'den 9,6 milyon TL'ye çıkardıklarını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2016 yılından bu yana gönüllü olarak yer alıyoruz. Türkiye'de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketi olarak, Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal şirketlerimizle CDP Su Programında ilk defa su ayak izi raporlaması yaparak bu konuda da öncü olduk. Şirketlerimizden Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal, '2017 CDP İklim Değişikliği Programı'nda 'İklim Liderliği' ödülüne, 'Enerjimiz Çocuklar İçin' projesi ise 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Tüm bunlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren, manevi değeri çok yüksek olan gelişmeler. Şirket olarak önümüzdeki dönemde başta güneş olmak üzere yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına olan yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Geleceğin akıllı enerji sistemlerini harekete geçirecek yatırımlarımızla, daha akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışacağız".