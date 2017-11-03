Zorlu Enerji, Akdeniz doğalgazı için anlaşma yaptı

Zorlu Enerji Grubu’nun İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan Dorad, Ashdod ve Ramat Negev doğal gaz santrali için, Energean tarafından İsrail Offshore bölgesinde geliştirilmekte olan Karish ve Tanin rezervuarlarındaki doğal gazı tedarik etmek üzere “Gaz Alım Satım” anlaşması imzalandı. Energean Israel şirketi ile imzalanan anlaşmaya göre en az 14 yıllık süre boyunca İsrail’in en büyük enerji santrali olan Dorad, Karish ve Tanin rezervuarlarından 6.75 milyar metreküpe kadar, Ramat Negev ve Ashdod santralleri ise aynı süre boyunca toplam 2.65 milyar metreküpe yakın doğal gaz satın alacak. Energean’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı, İsrail’in deniz sahası içinde yer alan Karish ve Tanin rezervuarlarından doğal gaz üretimi 2020 yılında başlayacak.

İsrail’in enerji ihtiyacının yüzde 7’sini 25 yıl boyunca karşılayacak

İsrail’in özel sektör yatırımlarıyla kurulan en büyük santral olan ve Mayıs 2014’te devreye alınan 840 MW kurulu güçteki Dorad Doğal Gaz Santrali’nin yüzde 25, Ashdod ve Ramat Negev santrallerinin ise yüzde 42,15 oranında ortağı konumundaki Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, “Ortaklarımızla hayata geçirdiğimiz toplam 1.031 MW kurulu güçte üç doğal gaz santrali, İsrail’in enerji ihtiyacının yüzde 7’sini 25 yıl boyunca karşılayacak. Bu yatırımlarımızın, bölge için büyük önem arz eden Akdeniz doğal gazının geliştirilmesi yolunda önemli bir anlaşmaya imza atmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dorad, Ashdod ve Ramat Negev doğal gaz santrallerimizin Energean Israel ile imzaladığı ‘Gaz Alım Satım Anlaşması’ Akdeniz’de keşfedilen en önemli sahalardan olan Karish ve Tanin rezervuarlarının sektöre kazandırılması anlamında ilk adımlardan biri” dedi.

Ali Soydemir