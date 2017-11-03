Zorlu Holding Kimin? Ahmet Nazif Zorlu Kimdir? Aslen Nereli?

Yerli otomobili üretecek konsorsiyumda bulunan 5 firmadan biri Vestel'in sahibi Zorlu Holding şirketi oldu. Peki Zorlu Holdingin sahibi Ahmet Nazif Zorlu kimdir, aslen nereli? 1953 yılında kurulan Zorlu Holding, tekstilden madenciliğe kadar hemen her alanda faaliyette olan bir kurum. Sahibi ise Ahmet Nazif Zorlu.

Ahmet Nazif Zorlu Kimdir? Aslen Nereli?

Ahmet Zorlu, Zülal Zorlu ile evli ve 3 çocukları var. 15 Eylül 1946 tarihinde Denizli Babadağ'da doğan Ahmet Nazif Zorlu'nun babası ise Mehmet Zorlu’dur. Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak ticarete başlayan Ahmet Nazif Zorlu, bugün Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar gelmiştir. İlkokulu yarım bırakıp çalışmaya başlayan Ahmet Nazif Zorlu, Vestel şirketinin de sahibi.

Güney Afrika, A.B.D.'de de yatırım yapan Zorlu, Forbes Dergisi'nin 2006 "Milyarderler Listesi"nde 1 milyar dolarlık servetiyle 620. sırada yer aldı. 1997 yılının başında bankacılık lisansı sahibi olan Zorlu Holding, Özelleştirme İdaresi'nden DenizBank’ı satın aldı. 28 Eylül 2012 itibarıyla da DenizBank’ı Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank’a satmıştır. 12 Nisan 2009 tarihinde istanbul’da yapılan oğlu Emre’nin Nikah töreninde başbakan Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı. 2013 yılında İstanbul Zincirlikuyu’ya “Zorlu Center” adında bir büyük AVM yaptırdı.

Zorlu Holding’in grup şirketleri

1. Zorlu Tekstil Grubu

2. Vestel Şirketler Grubu

3. Zorlu Gayrimenkul Grubu

4. Zorlu Enerji Grubu

5. Mehmet Zorlu Vakfı

6. Zorlu Air

7. Zorpet

8. Jules Verne

9. Zorlu Grand Hotel

10. Meta Nikel Kobalt Madencilik