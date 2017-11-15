Zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı ilk 10 ayda 6 milyona ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, 2017’nin ilk 10 ayında Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyon 788 bin 694 oldu. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklasık 17,6 milyon konut bulunurken, bu yıl ilk defa sigortalanan 557 bin 39 yeni konutla birlikte sigortalı konut oranı yüzde 46,5’e yükseldi. Toplam sigortalı konut sayısı 8 milyon 211 bin 88’e ulaşırken, 9 milyon 450 bin 602 konut hâlâ sigortasız. Online sigorta satış platformu Koalay'ın verilerine göre, internet üzerinden zorunlu deprem sigortası satın alanların yüzde 73’ü erkek. Satışlar, 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde yoğunlaşırken, DASK için online satın almayı en çok tercih eden şehirler ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Gaziantep, Konya ve Balıkesir.

Sigortalılık oranında Marmara Bölgesi ilk sırada

DASK’ın verileri bölgesel olarak incelendiğinde; Marmara Bölgesi yüzde 56,6’lık sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 45’le Iç Anadolu, yüzde 44,6’yla Ege, yüzde 39,4’le Akdeniz, yüzde 37,9’la Karadeniz, yüzde 37,2’yle Dogu Anadolu ve yüzde 33,2’yle Güney Dogu Anadolu bölgeleri takip ediyor. En yüksek sigortalılık oranına sahip şehir yüzde 87,10 ile Düzce olurken, en düşük sigortalılık oranına sahip şehir ise yüzde 7,3 ile Şırnak.

Binanın yaşı ve kat sayısı arttıkça, DASK oranı düşüyor

Türkiye genelinde yer alan 8,2 milyon sigortalı konutun yüzde 83,6’sını 1 ila 7 katlı binalar oluştururken, yüzde 15,2’sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,2’sini ise 20 ve üzeri katlı binalar oluşturuyor. DASK sahibi binaların yüzde 66,3’ü 2000 yılından sonra inşa edilen yapılardan meydana gelirken, 40 yaşından büyük sigortalı konut oranı yalnızca yüzde 5.

Deprem riski yüksek bölgeler öncü

Deprem risk bölgelerine göre konutların sigortalılık oranları incelendiğinde, zorunlu deprem sigortasına sahip konutların yüzde 71,7’si birinci ve ikinci deprem bölgesinde, yüzde 11,7’si üçüncü deprem bölgesinde, yüzde 15,52’si dördüncü deprem bölgesinde ve yalnızca yüzde 1,07’si beşinci deprem bölgesinde yer alıyor.

