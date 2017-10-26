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Zorunlu Deprem Sigortasında yeni dönem

Zorunlu deprem sigortası yaptırma oranı zorlamalarla yüzde 46’larda kalınca ekonomi yönetimi harekete geçti. Yeni sistem yasalaşırsa vatandaş zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmazsa, elektrik, su ve doğalgaz sözleşmeleri iptal edilecek.

Zorunlu Deprem Sigortasında yeni dönem

26 Ekim 2017 15:43

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlendiği için kamuoyunda kısaca “DASK” olarak bilinen zorunlu deprem sigortası, vatandaştan beklenen ilgiyi görmüyor. Yeni bir ev aldığında zorunlu olarak bu sigortayı yaptıran, aksi takdirde tapusunu almayan vatandaş, bir yıllık süresi dolduğunda bu sigortayı yenilemiyor”dedi.

Zorunlu otomatik sigorta da gündemde

Zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46’da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi, devletin ilgili birimlerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili iki yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bu iki yöntemden birini yasalaştırmayı planlıyorlar. Bunlardan ilki olarak, Sigorta Acentesine giderek 3 ay içerisinde “zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğal gaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi” düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da, tıpkı zorunlu bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi “otomatik sistem” düşünülüyor. Buna göre zorunlu deprem sigortasını yaptırmayan vatandaşın poliçesi, otomatik olarak yapılacak veya yenilenecek.

“Sigorta için acente şart”

Zorunlu deprem sigortasının hayati bir nitelik taşıdığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Turusan Bağcı, “Zorunlu deprem sigortası yaptırmayanlar, olası bir deprem sonrasında konutları zarar gördüğü takdirde devletten maalesef en ufak bir destek alamayacaklar” en büyük ceza budur, diye konuştu. Sigorta poliçesinin satışı için teknik personellerin ve acentelerin şart olduğunu belirten Bağcı, “Bu nedenle elektrik, su ve doğalgaz gibi ücretlerin içinde bu sigortanın primlerinin alınması çok kolay değil. Abone ile konut sahipleri bambaşka, bilgilendirme yükümlülüğü, hasar takibi, yenileme takibi gibi teknik yükümlülükler de var. Bunun için en akıllıca olanı, 3 ay içinde bir Sigorta Acentesine giderek zorunlu deprem sigortasını yaptırmayan için bir uyarıdan sonra aboneliklerinin iptal edilmesi gibi görünüyor” dedi. Hatta güvenilirliği kanıtlanmış sigorta acenteleri aynı zamanda bu abonelikler için tahsilat merkezlerine de dönüştürülebilir.

“Prim bölgeye göre değişiyor”

Zorunlu deprem sigortasının prim miktarının deprem tehlikesi altında bulunan bölgelere göre değiştiğini ifade eden Bağcı, “İstanbul için minimum 70 liradan başlayıp 200 liraya kadar giden bir oran var ama diğer illerde deprem bölgelerine göre daha aşağı düşebiliyor. DASK Sigorta primlerini devlet kullanamaz. Sigorta şirketleri tarafından Doğal Afet Sigorta Kurumu’na aktarılan, farklı teknikleri olan güvenceli bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: deprem, doğal afet, İstanbul Aydın Üniversitesi, önlem, zorunlu deprem sigortası

 

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