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Zorya, Karavaev'e başarılar diledi

Zorya Luhanks, Oleksandr Karavaev'e Fenerbahçe forması altında başarılar diledi.


31 Aralık 2016 16:33

Ukrayna ekibi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye gideceğini belirttiği Oleksandr Karavaev'e başarılar diledi. Transfer süreciyle ilgili olarak bilgi verilen haberde, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'le görüştüğü ve ardından da Shakhtar'ın Zorya ile görüşerek kiralık sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Karavaev'i çok beğendiği belirtilen mesajda, kulüp başkanı Heller, "Karavaev bize 2 yıldız önemli katkılar sağlamış bir oyuncu. Kendisi, Zorya'nın başarılı olmasında çok önemli işlere imza attı. Buradaki performansı sonrasında Ukrayna Milli Takımı'nın da kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması, oyuncunun da kendisini göstermesi adına önemli bir durum. Biz bunu göz önüne alarak, kendisinin gitmesine izin verdik. Fenerbahçe'de forma giydiği sürece Ukrayna futbolunun da gelişimine katkıda bulunacaktır. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Karavaev, Zorya


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