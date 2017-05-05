Züccaciye kralı 'sehven' iflas ettirildi

Yarım asırdır züccaciye sektöründe faaliyet gösteren Glassco A.Ş ile Fransız ARC arasındaki alacak davası trajikomik bir vakaya dönüştü. 2016'da Solmaz ailesine ait Glassco Dış Tic. A.Ş, Fransız Arc'den 400 bin dolarlık tabak siparişi verdi. Ancak sipariş edilen tabaklar hem geç hem de hatalı üretildi. Akreditif koşullarının oluşmadığını iddia eden Glassco, gümrüğe gelen malları çekmeyerek ödeme yapmadı. Bunun üzerine Fransız firma 100 bin dolar indirim teklif etti. Ancak taraflar yine anlaşamadı. Bunun üzerine ARC, Türkiye'de bir avukatlık firması ile anlaşarak iflas istemli alacak davası açtı. Davanın ilk duruşması yapılmadan hatta şirketin cevap dilekçesi dahi yazılmadığı halde, mahkeme, sehven aldığı bir kararla ,ilk duruşma yapılmadan davanın başlangıç aşamasında, şirketin sanki iflas etmiş gibi iflas ilanını yayınlama kararı verdi. Karar ulusal gazetelerde de yayınlandı.

MAHKEME 'PARDON' DEDİ

Haber bir anda yayılınca yarım asırlık firma için kabus dolu günler başladı. Mahkeme Başkanı'nın kendilerine "Kusura bakmayın bu kararı sehven almışız" dediğini söyleyem Glassco Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Solmaz, "Basit bir alacak davası üzerinden şirketimiz ne yazık ki yanlış bir algı sürecine çekildi" dedi. Sabah gazetesine konuşan Solmaz, şu açıklamayı yaptı: "Fransız şirket itibarımızı zedelemeye yönelik bir Oyun başlattı ve ne yazık ki tuttu. Fransız ARC firması İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 'İflas yoluyla adi takibe konu borca itirazın kaldırılması talepli' dava açmıştı. Davanın ilk duruşması yapılmadan mahkeme iflas istemi talebini yanlışlıkla yayınladı. Mahkeme ilk duruşmada, bu kararın sehven alındığını beyan etmesine rağmen tekzip yayınlatma kararı alamadı. Mahkemenin almış olduğu yanlış karar medyada haber oldu."

'ŞİKAYET EDECEĞİZ'

İflas ettiklerinin doğru olmadığını ifade eden Solmaz şöyle devam etti: "Fransız ARC firması, itibar zedeleme yoluyla tehdit ederek tahsilat yapmayı amaçladı. Ne yazık ki, mahkemelerimizde ciddiyetlerine yakışmayan bir kararla buna alet oldu. Yasal hakkımızı arayacağız. Konuyu araştırmadan algıya alet olanları da mahkemeye vermeyi planlıyoruz."

Metin Can - Sabah gazetesi