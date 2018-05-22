Diğer
Kategoriler

Zuckerberg, Facebok krizi hakkındaki soruları cevapladı

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği liderleri ve milletvekilleri ile bir araya gelip, Facebook’un yaşadığı güvenlik krizi hakkındaki sorulara cevap verdi.

Zuckerberg, Facebok krizi hakkındaki soruları cevapladı

22 Mayıs 2018 22:15

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği liderleri ve milletvekilleri ile bir araya gelip, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin alındığı kriz hakkındaki sorulara cevap verdi. Zuckerberg, “Son birkaç yıldır, geliştirdiğimiz araçların da zarar görmesini engellemek için yeterince çaba göstermedik. Sahte haberler, seçimlere yabancı müdahaleler veya geliştiricilerin insanların bilgilerini kötüye kullanmasının önlemini almadık. Bu bir hataydı ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.


AB Kişisel Verilerin Korunması tüzüğünü hazırladı
Diğer yandan, Facebook’taki sızıntıdan sonra AB genelinde veri korumaya yönelik yeni kurallar yürürlüğe girmesini sağladı. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak tüzük ile gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak korunmasına ilişkin kurallar ile kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar belirtiliyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç