Diğer
Kategoriler

Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunu ile sahnede

Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen GAÜ 5. Tiyatro Günleri’nin 2. haftasında Zuhal Olcay ve Burak Sergen, “Aşk Halleri” Oyunuyla GAÜ Spectrum sahnesinde tiyatro severler ile buluşacak.

Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunu ile sahnede

26 Mart 2018 16:12

Ünlü sanatçılar, Zuhal Olcay ve Burak Sergen’nin performansı ile hayat bulan “Aşk Halleri” tiyatro oyunu, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’da GAÜ Spectrum sahnesinde tiyatro serverler ile buluşacak. Maria Goos’un, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden kurduğu dünya olan “Aşk Halleri” oyunu Zuhal Olcay ve Burak Sergen tarafından ilk kez Türkçe olarak sergilenecek.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri tarafından ücretsiz olarak sergilenecek olan “Şahane Düğün” oyununun ise 27 Mart 2018 Salı günü tiyatro severler ile buluşacağı bildirildi. Ayrıca Türkiye’nin usta oyuncularından, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu ve Ruhsar Öcal’ın performansı ile “Bir Zamanlar Gazinoda” oyununun haftanın son oyunu olarak sergileneceği de belirtildi.

Etiketler: GAÜ 5. Tiyatro Günleri, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), haldun dormen, Zuhal Olcay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç