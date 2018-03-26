Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunu ile sahnede

Ünlü sanatçılar, Zuhal Olcay ve Burak Sergen’nin performansı ile hayat bulan “Aşk Halleri” tiyatro oyunu, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’da GAÜ Spectrum sahnesinde tiyatro serverler ile buluşacak. Maria Goos’un, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden kurduğu dünya olan “Aşk Halleri” oyunu Zuhal Olcay ve Burak Sergen tarafından ilk kez Türkçe olarak sergilenecek.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri tarafından ücretsiz olarak sergilenecek olan “Şahane Düğün” oyununun ise 27 Mart 2018 Salı günü tiyatro severler ile buluşacağı bildirildi. Ayrıca Türkiye’nin usta oyuncularından, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu ve Ruhsar Öcal’ın performansı ile “Bir Zamanlar Gazinoda” oyununun haftanın son oyunu olarak sergileneceği de belirtildi.