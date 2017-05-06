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Zuhal Topal: Format değişikliği yok!

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal’la" adlı izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, basında yer alan "Format değiştiriyor" haberlerinin ardından flaş bir açıklama yaptı.

Zuhal Topal: Format değişikliği yok!

06 Mayıs 2017 09:32

Zuhal Topal'ın programında yaptığı açıklama şöyle:

"Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle buradan bu konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil"dedi. 


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