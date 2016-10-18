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Zuhal Topal’dan evlilik programlarıyla ilgili önemli açıklama

Evlilik programları arasında yapılan sürpriz anlaşmayı Zuhal Topal, canlı yayında açıkladı.

Zuhal Topaldan evlilik programlarıyla ilgili önemli açıklama

18 Ekim 2016 09:23
Zuhal Topal’dan evlilik programlarıyla ilgili önemli açıklama - Tıkla İzle

Evlilik programı sunucusu Zuhal Topal, diğer televizyon kanallarında yayınlanan evlilik programlarına da katılanları üzecek  bir açıklama yaptı. Kanal yöneticilerinin yaptığı centilmenlik anlaşmasını Zuhal Topal canlı yayında açıkladı.

Topal, yaptığı açıklamada “Star Tv Genel Müdürü Ömer Özgüner ve diğer kanalların yöneticileri bir araya gelerek, ortak bir karar almışlar. Bundan böyle gelin ve damat adayları şu anda hangi kanalda taliplerini arıyorlarsa, taliplerini aramaya bulundukları programda devam edecekler” sözleriyle, yapılan centilmenlik anlaşmasını duyuran Zuhal Topal; “Bu anlaşma beni de çok mutlu etti. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.


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