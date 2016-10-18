Evlilik programı sunucusu Zuhal Topal, diğer televizyon kanallarında yayınlanan evlilik programlarına da katılanları üzecek bir açıklama yaptı. Kanal yöneticilerinin yaptığı centilmenlik anlaşmasını Zuhal Topal canlı yayında açıkladı.

Topal, yaptığı açıklamada “Star Tv Genel Müdürü Ömer Özgüner ve diğer kanalların yöneticileri bir araya gelerek, ortak bir karar almışlar. Bundan böyle gelin ve damat adayları şu anda hangi kanalda taliplerini arıyorlarsa, taliplerini aramaya bulundukları programda devam edecekler” sözleriyle, yapılan centilmenlik anlaşmasını duyuran Zuhal Topal; “Bu anlaşma beni de çok mutlu etti. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.