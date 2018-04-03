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Zula Dünya Kupası'na geri sayım başladı

Dünyada 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yüzde 100 Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula'nın Dünya Kupası 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek. Dünya Kupası’na Avrupa, Brezilya ve Türkiye’den en iyi Zula takımları katılacak.

Zula Dünya Kupasına geri sayım başladı

03 Nisan 2018 10:35

InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı olan MMOFPS oyunu Zula'nın Dünya Kupası'na geri sayım başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi Zula e-spor takımlarının katılacağı Dünya Kupası, 6-7 Nisan'da Barbaros Point Hotel'de gerçekleşecek. 7 Nisan'da gerçekleşecek finalde, kupanın kapıları tüm e-sporseverlere açık olacak. E-sporseverler saat 11’de başlayacak finali ücretsiz olarak izleyip takip ettikleri takımları yakından görme imkanına sahip olacaklar ve sadece büyük finale özel hediyelere sahip olabilecekler. 

En iyilerin buluşacağı, e-spor şenliği niteliğinde gerçekleşecek etkinlikte toplam 100 bin dolar nakit para ödülü dağıtılacağı bildirildi.
 

 

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