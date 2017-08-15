Zuladaki kaçak sigaralar narkotik köpeğinden kaçmadı

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türkiye vatandaşı S.U’nun yönetimindeki plakası açıklanmayan tırın durumundan şüphelendi. X-Ray arama hangarına çekilen tırda ekipler ile çay tütün dedektör köpeği Dona’nın yardımıyla yapılan aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda toplam 910 paket sigara ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen sigara ve araca el konuldu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Hasan Fehmi Demir

