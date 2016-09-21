EXPO 2016 Antalya Gösteri Sahnesi’nde ilk gösterimi gerçekleştirilen “Zümrüd-ü Anka” Müzikali ilgiyle izlendi. Müzikali, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık da izledi.

97 kişiden oluşan koro, orkestra ve dansçıların yanı sıra teknik ekiple birlikte 150 kişilik kalabalık bir kadro tarafından sahnelenen müzikalde, Türk halk müziğinden caza kadar uzanan geniş bir repertuar sunuldu. Sanat Yönetmenliğini Sırrı Ali Talay’ın yaptığı müzikalde Şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra ve koro, Türk kültür dünyasının ve geleneksel Türk müziğinin zengin örneklerini sergiledi.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçıları tarafından seslendirilen eserlere zaman zaman izleyenler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren gösteri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Milli değerlerimizin korunması ve tanıtılması açısından büyük öneme sahip müzikal, 21-24 Eylül tarihleri arasında EXPO Gösteri sahnesinde 20.00 ve 22.00 saatleri arasında izleyicilerle buluşacak. Müzikal 25 Eylül’de saat 21.00’de son kez sahnelenecek. “Zümrüd-ü Anka” Müzikali EXPO 2016 ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.