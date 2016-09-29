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Zürich: 1 - Osmanlıspor: 0

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nun ikinci haftasında Osmanlıspor, deplasmanda İsviçre ekibi Zürich ile karşılaşıyor.

Zürich: 1 - Osmanlıspor: 0

29 Eylül 2016 20:54

CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46'Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Regattin’in serbest atışında arka direkte topa iyi yükselen Lawal’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kone’nin yerden şutu yandan dışarı gitti.
25. dakikada Vrsajevic, ceza sahası içinde Marco Schönbachler'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Cavusevic’in penaltı atışında kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ardından Musa Çağıran topu kornere gönderdi.
45. dakikada ceza yayına kadar sokulan Marco Schönbachler’in şutunda Aykut Demir’e de çarpan top ağlara gitti. 1-0


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