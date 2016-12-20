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Zürih’te bir camide silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İsviçre'nin Zürih kentinde bir camide yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zürihte bir camide silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

20 Aralık 2016 07:11

Zürih'te ana tren istasyonu yakınlarında bulunan bir camiden akşam saatlerinde gelen silah sesleri Zürih polisini harekete geçirdi. Silah sesleri ve 3 kişinin yaralanması üzerine polis operasyon başlattı. Militär, Eisgasse Kasernen, Löwen ve Sihl caddeleri trafiğe kapatılırken, polis arama çalışmaları esnasında ise Gessnerbrücke Köprüsü altında bir ceset buldu.

Silahlı eylemin cami içerisinde yaşandığını açıklayan polis, yaralıların bazılarının caminin bulunduğu Eisgasse Sokağı'nda bulunduklarını açıkladı.

İslamihsces Zentrum olarak bilinen cami cemaatinin çoğunluğunu Eriteria, Somali ve Maghreb vatandaşlarının oluşturduğu öğrenildi. Zürih polisi çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığını doğrularken, silah ateşleyen kişinin kaçtığını ancak olay bölgesine birkaç yüz metre ileride yakalandığını açıklandı.
Berlin Polisi yaralıların arasında durumu ağır olanların olduğu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. 


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