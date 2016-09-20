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ZZTK, EXPO 2016 Antalya'da tanıtım atağında

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatını arttırmanın yanında Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı tüketimini de arttırmak isteyen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK), "Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli" isimli proje kapsamında yurt içinde tadım etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.


20 Eylül 2016 10:12

"Zeytinyağı Sağlıklı ve Lezzetli" isimli projenin 2016 yılında tanıtım atağının ikinci ayağı EXPO 2016 Antalya fuarında gerçekleştirildi. Popstar Tarkan ve Türk Müziği’nin efsane ismi Emel Sayın'ın konserleriyle aynı günlerde yapılan zeytinyağı tadım etkinliğine ilgi yoğundu.

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin, Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (UZK) hibe desteği kapsamında hazırladığı "Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli" isimli projesinin ikinci ayağı 16 ve 17 Eylül tarihlerinde EXPO 2016 Antalya Fuarı'nda yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çadırında gerçekleştirildi. Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği tadım etkinliği kapsamında Uluslararası Zeytin Konseyi'nce akredite edilen Aydın Ticaret Borsası Laboratuarı'ndan ve Ayvalık Ticaret Borsası'ndan katılan tadım uzmanları tarafından ZZTK standında lezzet tadımları yaptırılarak, kaliteli ve sağlıklı zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca standa uğrayan ziyaretçilere tanıtıcı broşür ve promosyon ürün dağıtımı gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinlik boyunca binden fazla kişiye zeytinyağı tadımı yaptırılırken, tüketicilerin kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri ve kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.

"Zeytinyağı Sağlıklı ve Lezzetli" isimli proje kapsamında 2016 yılında ilk etkinliklerini 8-9 Temmuz tarihlerinde yine EXPO Antalya Fuarı'nda gerçekleştirdiklerini belirten ZZTK Başkanı Mehmet Kadri Gündeş, “Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz tadım aktivitelerimizin aldığı olumlu dönüşler ve talepler çerçevesinde, etkinliklerimizin ikinci ayağını Aydın Ticaret Borsası ve Ayvalık Ticaret Odası'nın da katkılarıyla tekrar EXPO Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Bayram tatilinin de etkisiyle vatandaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiği fuarda, halkımızı kaliteli zeytinyağı ve zeytinyağının faydaları hakkında bilgilendirirken, yurt dışından gelen ziyaretçilere ise Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımı yapıyoruz. Türkiye’de kişi başı 2 kg'nın altında olan zeytinyağı tüketimini 5 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında en düşük zeytinyağı tüketen ülkeyiz. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyoruz. Zeytinyağı tadım etkinliğimizin daha fazla insana ulaşması için Türk Müziği’nin efsane ismi Emel Sayın ve Popstar Tarkan'ın konserlerinin olduğu günleri tercih ettik” diye konuştu.

Etiketler: EXPO 2016 Antalya, zztk


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