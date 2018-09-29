10 okulda 500 öğrenciye değerler eğitimi verildi

Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi projesi kapsamında çocuklarda değerleri davranışa dönüştürmek ve öğrencilerin olumlu kazanımları elde etmelerini sağlamak amacıyla verilen değerler eğitiminde bu hafta içinde 10 okuldan 500 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi. Verilen değerler eğitimine olan memnuniyetlerini dile getiren öğrenci velileri ise, bu güzel eğitimden dolayı Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.