İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 okulda 500 öğrenciye değerler eğitimi verildi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 10 okulda 3-12 yaş grubu 500 çocuğa değerler eğitimi verildi.


Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi projesi kapsamında çocuklarda değerleri davranışa dönüştürmek ve öğrencilerin olumlu kazanımları elde etmelerini sağlamak amacıyla verilen değerler eğitiminde bu hafta içinde 10 okuldan 500 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi. Verilen değerler eğitimine olan memnuniyetlerini dile getiren öğrenci velileri ise, bu güzel eğitimden dolayı Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.