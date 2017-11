112 Acil Servis ekipleri kışa hazır

Araçlarının bakımını yaparak kışa hazır hale getiren Hakkari 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezine gelen ihbar üzerine hemen harekete geçiyor. Koşar adım araçlarının başına geçen ekipler, anında olay yerine intikal ederek burada hastaya ilk müdahalede bulunarak hastaneye ulaştırıyor.

Son 14 yıl içerisinde sağlık alanında ve sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında acil sağlık hizmetlerinde de büyük dönüşümlerin gerçekleştirilmeye devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, üzerinde titizlikle durulması gereken ve ihmale gelmeyen bir alan olan acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ambulans ile vatandaşa en iyi şekilde sağlık hizmeti verilmeye devam ettiğini ifade ettiler. Hakkari’de 2002 yılında 3 acil sağlık istasyonu ile sürdürülen acil sağlık hizmetlerinin gerek kalite gerek nicelik olarak şu an itibari ile 15 istasyon ve 42 ambulans ile verildiğini anlatan yetkililer, kış şartlarının çok zor geçtiği Hakkâri’de daha etkin, ulaşabilirlik ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çelik kar paletli ambulanslar ve diğer tüm ambulanslara bakım yaptırılarak kış şartlarına karşı uygun hale getirildiğini belirttiler. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 30 adet ambulans, 1 kar aracı, 6 adet paletli ambulans, 2 adet paletli, 1 obez ambulans, 1 adet dört sedyeli ambulans ve 214 sağlık çalışanıyla hazırlıklarını tamamlanmış bulunmaktadır. Geçen yıl zorlu kış şartları ve doğa koşullarına rağmen paletli ambulanslarla toplam 363 hastaya müdahale edilerek hastanelere nakledilmiştir. Bu yıl ayrıca 112 ekipleri dışında 7 gün 24 saat usulü çalışacak şekilde 30 kişilik gönüllü UMKE personelimizin de desteğini alarak daha iyi hizmet verme gayreti içerisinde olacağız. 2017 yılı içerisinde il ve ilçe merkezlerinde ilk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşma oranı yüzde 95, kırsal kesimlerde ise ilk 30 dakika içerisinde vakaya ulaşma oranı yüzde 86 olarak gerçekleşmiştir” dediler.

“Yolların açılması için 112’yi meşgul etmesinler”

Her geçen gün vatandaşa en iyi şekilde hizmet verebilmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden yetkililer, “2017 yılı içerisinde 550 bin 61 çağrı yapıldığı ve bu çağrılarının yüzde 90’nı 112’yi meşgul eden çağrılardı. 2016 yılında başlattığımız ‘Yaşama Yol Ver’ kampanyası kapsamında ve kamu spotu ile beraber geçen yıllara göre asılsız ihbarları düşürdük. Her vatandaşın bir gün 112’ye ihtiyacı olabileceğini hatırlatıp, halkımızın bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu yıl halkımızdan ricamız; yolların açılması için 112’yi meşgul etmesinler. Sırf köy yolu açmak için 112’yi aradıkları zaman başka ihtiyacı olan hastalara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Onları mağdur ediyoruz. Bu konuda bölgemizdeki insanların hassasiyet göstermelerini umuyoruz. 7 gün 24 saat usulü ile dağda, taşta, karda, her ne şartta olursa olsun insan gücünü, gerekirse ambulanslarımızın gücünü kullanılarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.