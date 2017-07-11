Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 10:45

15 Temmuz şehidinin ismi Hakkari’de yaşatılıyor

Hakkari Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehidi Prof.

15 Temmuz şehidinin ismi Hakkari’de yaşatılıyor

11 Temmuz 2017 10:45

Dr. İlhan Varank adına yaptırılan ‘Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi” gençlerin ilgi odağı oldu.


Hakkari Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr İlhan Varank’ın adının verildiği ve eski belediye iş hanında hizmet veren çalışma merkezinde Hakkarili gençler YGS, LYS, KPSS ve TEOG’a hazırlanıyor. Haftanın 7 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00’ye kadar rehber öğretmenlerin gözetiminde 60 öğrencinin bir anda çalışma yapabileceği 5 derslikli çalışma merkezinin bulunduğu Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi, sınavlara hazırlanan Hakkarili gençlerin vazgeçilmezi oldu.


Kendilerine bu ortamı sağlayan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden gençler, burada YGS, LYS, KPSS ve TEOG’a girecek öğrencilerin yaralandığı ifade ettiler. Hakkarili gençlerden İlhan Özatak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012-2013 eğitim öğretim yılında 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın bilgisayar derslerine girdiğini belirterek, adının Hakkari’de yaşatılmasının mutluluğunu yaşadığını ve şehit hocası Varank’a Allah’tan rahmet diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:43
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:14
  • Akşam :19:36
  • Yatsı :21:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!