15 Temmuz şehidinin ismi Hakkari’de yaşatılıyor

Dr. İlhan Varank adına yaptırılan ‘Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi” gençlerin ilgi odağı oldu.

Hakkari Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr İlhan Varank’ın adının verildiği ve eski belediye iş hanında hizmet veren çalışma merkezinde Hakkarili gençler YGS, LYS, KPSS ve TEOG’a hazırlanıyor. Haftanın 7 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00’ye kadar rehber öğretmenlerin gözetiminde 60 öğrencinin bir anda çalışma yapabileceği 5 derslikli çalışma merkezinin bulunduğu Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi, sınavlara hazırlanan Hakkarili gençlerin vazgeçilmezi oldu.

Kendilerine bu ortamı sağlayan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden gençler, burada YGS, LYS, KPSS ve TEOG’a girecek öğrencilerin yaralandığı ifade ettiler. Hakkarili gençlerden İlhan Özatak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2012-2013 eğitim öğretim yılında 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın bilgisayar derslerine girdiğini belirterek, adının Hakkari’de yaşatılmasının mutluluğunu yaşadığını ve şehit hocası Varank’a Allah’tan rahmet diledi.