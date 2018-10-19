150 metrede mahsur kalan köpek için müthiş kurtarma operasyonu

Hakkari'de 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan köpek; itfaiye, veteriner ve güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası karşısındaki 150 metre yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan güvenlik güçlerine ait köpeğin kurtarılması için itfaiye ekibinden yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. 150 metre yükseklikte mahsur kalan köpeği kurtarmak için koordineli çalışan ekipler, büyük bir çaba harcadı.

Köpeği sırtında taşıdı

İple kayalıklardan aşağı inen itfaiye erine güvenlik güçleri de yardımcı oldu. İple sarkılan itfaiye eri, köpeğe ulaşmayı başararak zarar görmemesi için de bir çuvalın içine koydu. Çuvalı sırtlayarak yukarı çıkan itfaiye erine güvenlik güçleri de ipi çekerek yardımcı oldular.

Nefes nefese yukarı çıkan itfaiye eri, köpeği çuvalın içerisinde çıkartarak güvenlik güçlerine teslim etti. Çuvalın içinde çıkartılan köpeğin yara almaması herkesi sevindirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi ise, köpeğin ilk muayenesini yaparken, güvenlik güçleri de yemek vererek karnını doyurdu.

Bir can kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten itfaiye eri Sefer Çiftçi, zorlukları aşarak köpeği yara almadan kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, birlikte hareket eden itfaiye, veteriner ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.