24 yıl sonra gelen park sevinci

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin değişik köylerinde göç eden ailelerin çoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi, ilk defa mahalle parkına kavuşuyor.

Hakkari'de altyapı hizmetleri, sosyal ve kültürel alanlarda ilkleri yaşatan Hakkari Belediye Başkanlığı; asfalt, yeni içme suyu şebekesi, yeni aile ve çocuk oyun parkları, prestij caddeler, led aydınlatmalar ve birçok hizmete imza attı. Hakkari Belediye Başkanlığı, değişik yıllarda bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Çukurca ilçesinden göç ederek Bağlar Mahallesi'ne yerleşen aileleri 24 yıl aradan sonra mahalle parkına kavuşturuyor.

Kentin değişik noktalarında yürütülen hizmetleri teknik ekiple birlikte denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, aile parkının yapılacağı Bağlar Mahallesi'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Etrafına toplanan çocuklara şeker ikramında bulunan Epcim, mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

“Üzülerek söyleyeyim ki iki salıncağı olmayan bir belediye devir almıştık”

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 2017 yılında bir çocuk oyun grubu ve 5 adet park projesine imza attıklarını söyledi. Epcim, “2018 yılında da bu çalışmalarımız halen devam ediyor. Üzülerek söyleyeyim ki iki salıncağı olmayan bir belediye devir almıştık. Şu an itibarı ile çalışmalarımız tüm yoğunluğu ile devam ediyor. 15 gün içerisinde 4 adet mahalle parkımızı bitirmiş olacağız, bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Şu an itibarı ile özelikle Bağlar Mahallesi'nde 1994 yılında kurulan mahallede, ilk defa bir mahalle parkı çalışması devam ediyor. Bununda 20 gün içerisinde tamamlanmayı ümit ediyoruz. Bu mahallede kesinlikle bir çocuk oyun grubu yoktu. Güzel bir park projesini mahallemize kazandırma çabası içerisindeyiz. Teknik ekibimiz ile birlikte özelikle Merzan Mahallesi'nde, Bağlar Mahallesi'nde, Karşıyaka Mahallesi'nde ve yine Berçelan Mahallesi'nde park projelerimizi dolaşıyoruz. 2018 yılının çalışma döneme içerisinde 2 aylık dönemde başarıyla atlattıktan sonra Hakkari'nin değişin yüzünü insanlarımıza göstermiş olacağız” dedi.