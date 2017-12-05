3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Özel Nehir Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla başladı. Program, engelli öğrencilerin hazırladıkları çeşitli etkinliklerle devam etti. Engelli öğrencilerin dans gösterileri, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirmesi büyük beğeni topladı.

AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Muzaffer Akdeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik, verilen kokteylle sona erdi.