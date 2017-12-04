Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, beraberindeki meslek elemanlarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle merkezde ikamet eden engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ettiler. Ev ziyaretlerinden sonra İl Müdürü Salih Kaya ve SHM Müdürü Ercan Mavigöz, Bedensel Engelliler Derneği ve Engelli Spor Kulüpleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek hem günlerini kutladılar hem de Hakkari’deki engelli vatandaşların sorunları hakkında bilgi alışverişi yaptılar.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Kaya, “Burada engellilerin dertlerini dinledik. Bizim ailelerden isteğimiz, engellilere çok iyi bakmaları, onları bir külfet olarak değil bir nimet olarak görmelerini istiyoruz” dedi.

Engelli aileleri ise, Müdür Kaya ve beraberindekilere evlerine konuk oldukları için teşekkür ettiler.