3 bin 582 rakımda katılım belgesi töreni

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ile Dağcılık İl Temsilciliği yaz programı kapsamında Sümbül Dağı doğu ve batı zirvelerine tırmanış gerçekleştirildi. Yurdun değişik illerinden gelen dağcılarla Hakkarili dağcılar, sabah erken saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne ait araç ile Depin noktasına hareket ettiler. Burada ağır çantaları sırtlarına alan dağcılar, faaliyetin birinci gününde ana kampa varmak için tırmanışa geçtiler. Dağcılar, 2 bin 850 metre yüksekliğinde olan ana kampa ulaşarak geceyi geçirdiler.

Faaliyetin ikinci gününde ise program gereği Sümbül Dağı’nın batı ve doğu zirvelerine ulaşmak için sabah saat 05.00 sıralarında hazırlığa geçen dağcılardan 19 kişi batı zirvesine hareket ederek 3 saatte hedefe varmayı başardı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, burada zirve hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal’ın imzasını taşıyan katılım belgelerin dağcılara takdim ederek tebrik etti.

Bir müddet beraber inişe geçen dağcılardan 9 kişi, Sümbül Dağı’nın doğu zirvesine sırt hattını kullanarak ekipten ayrıldılar. Rotanın bazı bölgelerinde ip kullanarak iniş ve çıkışlar yapan dağcılar, üç saatte zirveye ulaşarak ikinci zirve sevincini yaşadılar. Zirve defterine isimlerini yazan dağcılar, hızlı bir şekilde ayrı bir parkurdan inişe geçerek ana kampa akşam saatlerinde vardılar.

Birinci zirveyi tamamlayan dağcılar, aynı gün öğle saatlerinde kamptan ayrılarak Hakkari merkezine ulaşmayı başardılar. Her iki zirveyi aynı gün yapan dağcılar ise, ana kampta ikinci gece kalarak dinlenmeye geçtiler. Faaliyetin üçüncü günü sabah inişe başlayarak öğle saatlerinde Depin noktasına ulaşan dağcılar, arkadaşları tarafından karşılanarak meyve ikramı yapıldı.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, yaz kış yapmış oldukları Sümbül Dağı tırmanışına her geçen gün katılımın arttığını söyledi. Ertunç, “Yalnız Sümbül Dağı gibi çetin olan dağlara tırmanış yapmadan evvel daha basit dağlara tırmanış yaparak zor koşullara dayanıklı ve uyumlu olabilme gibi fiziksel yetilerini geliştirme, sorumluluğu ve tecrübeyi öğrenme ve yüksek irtifada dayanma gücünü geliştirmeleri gerekir. Kişinin dağda imkanlarının çok kısıtlı olduğunu bilerek kendisine son derece güvenip zor şartlarda yapılan faaliyetlere katılması, doğabilecek aksiliklerin önüne geçmesi demektir. Zorlu geçen Sümbül Dağı tırmanışını üç günde tamamlayarak kazasız belasız sonlandırdık. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.