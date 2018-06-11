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11 Haziran 2018 10:30

3 kişilik umre kontenjanı içi 3 bin 335 müracaat

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından umreye gönderilecek 3 kişilik kontenjan için yaklaşık 3 bin 335 kişi müracaat etti.

3 kişilik umre kontenjanı içi 3 bin 335 müracaat

11 Haziran 2018 10:30


Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Çukurca Kaymakamlığı önünde yaklaşık 25 gün boyunca alınan umre kayıtlarını sonrası kura çekimi yapıldı. Kura çekimleri Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin tarafından yapıldı.


Kaymakam Ayca, yapılan çekilişin ardından umreye gitmeye hak kazanan talihlileri tebrik etti.


İsimleri çıkan vatandaşların heyecanları ise gözlerinden okundu. Umre için 3 asil, 3 yedeğin seçildiği kura çekimine ilçe sakinleri de büyük ilgi gösterdi.




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