3100 rakımlı Abdurrezzak Dağı’na tırmanış

Hakkari Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki dağcılar, Hakkari il merkezine bağlı eski Geçimli köyü yakınlarındaki Şükrü Ölmez’e ait dağ evinde kamp attılar. Ertesi gün erken saatlerde hazırlık yapan 9 dağcı, köyün kuzeyinde bulunan Abdurrezzak Dağı’na tırmanışa geçtiler. Zorlu parkurlardan geçen dağcılardan üçü, zirveye yakın bölgede tırmanışı bırakarak geri döndüler. Kalan 6 dağcı ise, tırmanışa devam ederek 7 saatte zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede yaklaşık bir saat kalan dağcılar, tırmanış esnasında kullandıkları sarp kayalık bölgelerden kurtulup, ayrı bir parkurdan inişe geçerek, on saatte faaliyeti sonlandırarak akşam geç saatlerde dağ evine ulaştılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, çok zorlu bir parkur olan Abdurrezzak Dağı’na şu ana kadar üç ayrı tırmanış yapıldığını hatırlatarak, “Tüm aksiliklere rağmen benimle beraber zirveye ulaşmayı başaran ve dönmek zorunda kalan dağcı arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu kış yapmış olduğumuz 2018 yılı programında olan beşinci kış tırmanışını başarıyla bitirdik. Programın devamı olan Reşko Dağı, Karadağ, Kandil Dağı ve Bala Dağı gibi çok zorlu faaliyetler bizi bekliyor. Fırsat buldukça bu tırmanışları yapmaya çalışacağız” dedi.

Dağcılar, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün bölgede yapmış olduğu yabani hayvanlara yönelik yemleme çalışmalarına da katılarak akşam saatlerinde Hakkari merkezine ulaştılar.