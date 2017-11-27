500 haneli mahallede ilk defa asfalt serimi yapıldı

Hakkari Belediye Başkan Vakili Cüneyt Epcim, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiği kent merkezinde, tüm yatırım hizmetlerini periyodik olarak denetlemeye devam ediyor. Cüneyt Epcim, kentin ihtiyaç duyduğu yatırımları önceliklerine göre belirli bir programa aldıklarını ifade ederek, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki ana caddeler başta olmak üzere bazı mahalle yollarının asfaltlandığı Hakkari’de, 500 hanelik Halife Devriş Mahallesi ise ilk defa asfaltlı yola kavuştu. Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, mahalledeki çalışmaları denetleyerek mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Halife Devriş Mahallesi Muhtarı Faysal Tan, 500 hanelik mahalle yolunun ilk defa asfalta kavuştuğunu belirterek, Hakkari Valiliği ve Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim’e teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ise, toz ve çamurdan geçilmeyen mahalle yollarına asfalt dökülmesinin sevincini yaşadıklarını belirterek, kendilerini geçit vermeyen çamurlu yollardan kurtaran belediye yetkililerine minnettar olduklarını söylediler.

Asfalt çalışması yapan iş makinelerinin çevresini saran vatandaşlar ise, çalışmaları yakında izlediler.