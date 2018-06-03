600 kişilik işe 12 bin başvuru

Yüksekova Belediyesinde 400, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 80, Yüksekova Müftülüğünde 80 ve Esendere Belde Belediyesinde istihdam edilecek 40 kişi için spor salonunda kura çekimi yapıldı. Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi kapsamında çalıştırılacak toplamda 600 kişilik kontenjana 12 bin başvuru yapıldı. Asgari ücretle 6 ay çalıştırılacak personeli belirlemek için Noter huzurunda kura çekilerek isimler belirlendi.

İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğü temsilcilerinin hazır bulunduğu kura ile isimleri belirlenen adaylardan şartları yerine getirenlerin önümüzdeki günlerde işe başlayacakları, şartları yerine getirmeyenlerin yerine de yedek listeden isimlerin istihdam edileceği belirtildi.