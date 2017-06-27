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27 Haziran 2017 10:13

7 yıldır çocuklarının katilini arıyor

Hakkari’nin Geçitli köyü yolunda meydana gelen patlamada iki çocuğu ile birlikte 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, halen olayın faillerinin bulunmadığını söyledi.

7 yıldır çocuklarının katilini arıyor

27 Haziran 2017 10:13


Hakkari’nin Geçitli köyünde, 16 Eylül 2010 günü yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden 9 kişi mezarı başında anıldı. Geçitli köyünden Hakkari’ye giden Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi mezarları başında anıldı. Patlamada oğlu ve kızı olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve eşi Behice Erol, beraberindekilerle mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına hakim olamadılar.


Burada konuşan Cahit Erol, 2010 yılında Geçitli yolunda mayın patlaması sonucu 9 yakınını kaybettiğini hatırlatarak hayatını kaybedenlerin içinde iki evladının olduğunu söyledi. Erol, ”7 yıldır gezmediğim, dolaşmadığım yer kalmadı. Çalmadığım kapı kalmadı. Maalesef patlamayı yapan failler bulunamadı. O günden bugüne benim hayatım çürümüş. 7 yıldır bayram nedir bilmiyoruz. İki evladım ile birlikte 7 yakınımızı kaybettik. Eşim Behice Erol ağlaya ağlaya sol gözü kör oldu. Aradan tam 7 yıl geçti halen olayın failleri ve onlara katil diyoruz bunlar bulunmadı. Devlet büyüklerine sesleniyorum bu katilleri bulun diye" feryat etti.




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