70 yaşındaki adamın asfalt sevinci: “Sayın başkanım ilk defa cenneti gördük”

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in yanına gelen eski Başkan Mustafa Kahraman, kendisine teşekkür ederek ilk defa cenneti gördüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Vekili Cüneyt Epcim, Berçelan Mahallesi Berçelan Caddesi üzerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarını ve Kıran Mahallesi'nde ara sokak ve bağlantı yollarda tamamlanan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu. Başkan Epcim'nin yanına gelen Berçelan Mahallesi sakinlerinden ve geçmişte Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi İl Başkanlığını yapan ilin ileri gelenlerinden 70 yaşındaki Mustafa Kahraman, Başkan Epcim'e hitap ederek, “Başkanım Allah sizden razı olsun. Mahallemiz ilk defa hizmet gördü ve bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yaştan sonra ilk defa cenneti gördüm. Mahallemiz yaz aylarından toz bulutundan kış aylarında ise çamurdan geçilmiyordu. Hatta kış aylarında mahallemize hiç araç çıkmıyordu. Bu yaştan sonra asfaltlı yol gördük ya cenneti görmüş gibi oldum” dedi.

Kahraman daha sonra eline kürek alarak asfalt çalışması yapan ekiplere destek verdi. Başkan Epcim ise kent genelindeki asfalt çalışmalarının bazı noktalarda devam ettiğini belirterek, Berçelan Mahallesi Berçelan Caddesi üzerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarını ve Kıran Mahallesi'ndeki ara sokak ve bağlantı yollarının tamamlandığın söyledi.