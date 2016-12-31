Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 14:32

Aç kalan yaban hayvanları şehre indi

Aç kalan yaban hayvanları şehre indi

31 Aralık 2016 14:32

Hakkari’de aç kalan yaban hayvanları şehir merkezine indi.
Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Hakkari’de yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine indi. Önceki gün Sümbül Dağında görüntülenen yaban keçilerinin ardından bu defa ise kent merkezinde yiyecek arayan tilki ve kurtlara rastlandı. Hakkari’nin Biçer, Bağlar, Keklikpınar ve Yukarı Merzan Mahallelerinde evlerin önünde görünen tilki ve kurtlar vatandaşları tedirgin ediyor.
Gece geç saatlerde yiyecek arayan yaban hayvanlarına sıkça rastlandıklarını ifade eden mahalle sakinleri, onları korkutmadan ve zarar vermeden dolaştıkları noktalara yiyecek bıraktıklarını söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç