Aç kalan yaban hayvanları şehre indi

Hakkari’de aç kalan yaban hayvanları şehir merkezine indi.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Hakkari’de yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine indi. Önceki gün Sümbül Dağında görüntülenen yaban keçilerinin ardından bu defa ise kent merkezinde yiyecek arayan tilki ve kurtlara rastlandı. Hakkari’nin Biçer, Bağlar, Keklikpınar ve Yukarı Merzan Mahallelerinde evlerin önünde görünen tilki ve kurtlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Gece geç saatlerde yiyecek arayan yaban hayvanlarına sıkça rastlandıklarını ifade eden mahalle sakinleri, onları korkutmadan ve zarar vermeden dolaştıkları noktalara yiyecek bıraktıklarını söyledi.