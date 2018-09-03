Adana’da ’Reng-i Hakkâri’ rüzgarı

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza A.Ş. World Dance Federation ve Casa De La Danza sponsorluğu ile düzenlenen Adana Open Zefer Kupası’nın gala gecesinde sahne alan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, herkesi kendine hayran bıraktı. Gala gecesi organizasyon sorumlusu Burcu Doruk, Hakkâri Sanat ve Kültür Dayanışması Projesinde büyük emeği olan başta Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Tiyatro Oyuncusu Sevinç Gediktaş’a, danslarıyla galaya renk katan Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğuna teşekkür etti. Doruk, “22 ülkenin katıldığı, 5 Latin ve 5 standart olmak üzere toplamda 10 dalda yapılan yarışmada dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli dansçılar performansını sergiledi. Böyle özel ve büyük bir organizasyonda yer alan, ülkemizin her bölgesinden halk danslarını canlandırarak Türkiye’nin renkli mozaiğini sahneye taşıyan Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu gösteriye renk katmıştır” dedi.

Büyükşehir Koleji Adana Yerleşkesi Sorumlusu ve aynı zamanda Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş’ın eşi Hakan Gediktaş ise, Bahçeşehir Kolejinde Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğunu ağırladı. Yemekte Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğuna hitaben bir konuşma yapan Gediktaş, Reng-i Hakkâri’nin sadece Adana’da değil Türkiye’nin her yerine renklerinin taşınması gerektiğini ifade etti.

Hatıra fotoğrafı çeken ekip, daha sonra Adana Devlet Tiyatrosuna geçti. Tiyatro sanatçısı ve oyun yazarı olan Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı “Kadın Sığınağı” adlı oyunun provalarını izleyip oyun yönetmeni tiyatrocu ve sanatçı Tomris Çetin’e bütün ekip adına Hakkâri’ye özgü hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çektiler.

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ise, Reng-i Hakkari’nin artık Türkiye’nin büyük organizasyonlarında yer aldığını ve büyük beğeni aldığını belirterek, yeni projeleriyle liderliğini yaptığı sanat topluluğunun önünün açık olduğunu ve Adana’da birçok sanat dergisinin ve sanat eleştirmenlerinin dikkatini çeken Reng-i Hakkari’yi işlemek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti. Tunç, “Programın her aşamasında bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini eksik etmeyen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a, eşi Dr. Funda Toprak Hanımefendi’ye ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Tiyatro Oyuncusu Sevinç Gediktaş’a Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu adına teşekkür ederiz” dedi.