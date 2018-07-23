AFAD deprem simülasyon aracı Hakkari’de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında AFAD Hakkari İl Müdürlüğü tarafından halkın afet bilincini geliştirmek üzere olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve afet bilicini halkın tüm kesimlerine yaymak amacıyla Hakkari’de 4 gün süreyle faaliyet göstereceği belirtildi.

AFAD Hakkari İl Müdürlüğü yetkilileri, deprem simülasyon aracının öğretmenevi girişinde tüm vatandaşlara açık olup bilinçlendirme faaliyetleri yürüteceğini ifade ettiler.