Ağacın dalına oğul yapan arılar kovana yerleştirildi

İlkbahar mevsimiyle birlikte oğul çıkaran binlerce arı, Dağgöl Mahallesi’ndeki bir ağacın dayına yerleşti. Elma ağacının dalında binlerce arıyı gören bahçe sahibi emekli memur Kemal Kaya ve mahalle sakinleri, durumu bir süre ilgiyle izledi. Mahallelinin kentte yıllardır arıcılıkla uğraşan Davut Erçil’e haber vermesiyle bölgeye gelen genç arıcı, maskesini takarak beraberlerinde getirdiği testere ve torbayla ağaca çıkarak önce dalı silkeleyerek ana arıyı torbaya düşürdü. Daha sonra dalı kesen arıcı, binlerce arıyı büyük bir dikkatle kovana yerleştirildi.

Bahçe sahibi emekli memur Kemal Kaya, öğle saatlerinde bahçesinde bulunan elma ağacının dalına yuva yapmış binlerce arıyı gördüğünü ifade ederek, akrabası olan arıcıyı çağırarak yardım istediğini söyledi. Kaya, “Öğle saatlerinde bahçemde bir uğultu duydum. Sese doğru gittiğimde elma ağacımın dalına arıların oğul yaptığını gördüm. Hemen arıcılıkla uğraşan dayılarıma haber verdim. Sağ olsunlar gelip ana arıyı kovana koydular. Kent merkezinde ilk defa böyle bir olaya şahit oluyoruz. Galiba Ramazan ayının bereketi. Yine de kime ait olduğunu bilemiyoruz. Şu an bahçemde besliyorum. Eğer sahibi çıkmasa köye göndereceğim” diye konuştu.

Bölgede yıllardır arıcılıkla uğraşan Davut Erçil ise, “Nereden geldiği belli olmayan binlerce arı kolonisi dayımın bahçesinde bulunan bir ağaca yerleşti. Dayımın ricası üzerine ağaca çıkıp oğulu indirdim. Oğul şu an kovanda duruyor. Yaklaşık 30 ila 40 bin civarında bir oğul sürüsü. Kraliçe arı kovanda olduğu için arılar artık başka bir yere gitmez” dedi.