Aile Sosyal ve Politikalar Merkezi tarafından vatandaşlara iftar verdi

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bit lokantada düzenlenen iftar yemeğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurdoğlu, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Akif Bildirici, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Akif Bildirici, “Bu akşam ki iftar yemeğimizde şehit ve gazilerimizin aileleriyle birlikte evinde engellisi olup evde bakım hizmetinde yararlanan, engelli kardeşlerimiz ve aileleri sosyal ekonomik ve yoksunluk içinde olup bakanlığımız sosyal ekonomik destek içinde yararlanan ailelerimiz yer almaktadır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olduklarını ifade eden Bildirici. "Bundan sonrada olmaya da devam edeceğiz. Yüksekova ilçemizde 138 şehit ve 173 gazi bilgisine ulaşılmış olup tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hakkari geneli 548 şehit ve gazi yakınından 418 şehit yakını ve gazimiz kamuda işe yerleştirilmiştir. Yüksekova ilçemizde 96 şehit ve gazi yakınımız kamudan yararlandırılmış ve istihdamı sağlanmıştır. Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz bir ekibimiz vasıtasıyla şehit ve gazilerimize ev ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin sıkıntıları dinlenerek kendilerine rehberlik yapılmıştır” şeklinde konuştu