AK Parti Dış İlişkiler Uzmanı Öztunç’a görkemli düğün

Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç’un oğlu olan AK Parti Dış İlişkiler Uzmanı Mesut Öztunç için görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Ankaralı öğretmen Merve Bölük ile tanışıp evlenmeye karar alan Mesut Öztunç için Sümbül Anadolu Lisesi bahçesinde görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, aşiret liderleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, il ve ilçeler ile çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Vali Toprak, tebrik ettiği damada altın hediye ederek, iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

AK Parti 22. Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Özkunç ise, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere ayrı ayrı teşekkür etti.