Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Hakkari’de

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer tarafından karşılanan Dağ, daha sonra parti binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Hakkari’ye ilk defa geldiğini belirten Dağ, Hakkari insanın cana yakın ve misafirperver olduğunu söyledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, onlarla bir süre sohbet etti. Bir mağazada alışveriş de yapan Dağ, Hakkarililerin çok zeki olduğunu belirtti.

Bazı vatandaşlar ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’a sorun ve sıkıntılarını anlatarak, işsizlik konusunda hükümetten destek beklediklerini söylediler.

Hakkari Valiliğini de ziyaret eden Dağ’ın, bir lokantada ise STK temsilcileriyle bir araya gelerek ilin sorunlarını dinleyeceği belirtildi.