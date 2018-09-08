AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve Ak Parti İlçe Merkez Başkanı Cemal Adıyaman ile birlikte gazetecilere verdikleri kahvaltıda bir araya geldiler. Hakkari’nin her yönüyle çok iyi tanıtılması gerektiğini ifade eden Başkan Gür, herkesin bu konuda üzerine düşmesini yapması gerektiğini söyledi. Başkan Gür, ”Hakkari’nin doğası ve tabiatı gibi güzel bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Ancak ilimizdeki bu güzellikleri hiçbir şekilde tanıtamıyoruz. Hakkari ili bir cennet köşesidir. Hakkari peyniri bir süre önce yapılan bir fuarda birinci geldi. Peynir, bal ve kilimimiz çok meşhur ancak bunların yeteri kadar tanıtımı yapılmıyor. Örneğin dışarıya verdiğimiz hakiki balımızın üzerinde Hakkari balı ibaresi olması gerekmesine rağmen kutuların üzerinde çiçek balı yazıyor. Bu yanlıştır. Hakkari balı ise üzerinde Hakkari balı yazılmalıdır. Çevre illerde yok satan bir çok ürün Hakkari’nin olmasına rağmen Hakkari ismi lanse edilmiyor. Bu kültür mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

"Hakkari bölgesinde 1 milyon kişi yaşıyordu"

Nasturiler döneminde Hakkari ve çevresinde yaklaşık 1 milyon kişini yaşadığını ve bunların tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladığını da ifade eden Başkan Gür, Hakkari ikinci tünelden Hakkari merkezine kadar 8 kilisenin bulunduğunu söyledi. Başkan Gür, ”Bakın ilimizin her yöresinde tarih fışkırıyor. Medeniyet şehri olan ilimiz insanı misafirperverdir. Doğal güzellikleri ile nam salmış ilimize her yönüyle sahip çıkmalıyız. Bakın olaylar bizden 200 kilometre ötede yaşanıyor medyada sanki Hakkari’de yaşanmış gibi yansıtılıyor. Böyle bir şey yok ilimizde huzur ve güven hakimdir. İlimize gelenler ağlayarak geliyor gidince de buranın söylendiği gibi kötü bir yer olmadığını ve giderken insanların misafirperverliği ve cana yakınlığı karşısında ağlayarak gidiyorlar, yani gitmek istemiyorlar” dedi.

"Eskiden 6 milyon hayvan vardı"

Bölgede meydana gelen olaylar öncesinde herkesin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ve bölgede yaklaşık 6 milyon hayvanın bulunduğunu da söyleyen Başkan Gür, şimdilerde ise hayvan sayısının 600 bine kadar düştüğünü ifade etti. Başkan Gür, ”Buradaki insanlar eskide üretici idi. Bölgemizde meydana gelen olaylardan dolayı tüketici duruma düştüler. Bakın artık huzurun sağlanmasıyla birlikte herkes kendi köyünde bir şeyler yapmak istiyor. Ben şahsen bunu düşünüyorum emekli olanca kendi köyümde hayvan çiftliği kurmayı düşünüyorum” dedi.

"Hakkari tanıtımına önem verelim"

Hakkari’nin tanıtılması için ellerinde geleni yapacaklarını belirten Başkan Gür, ”Yöremizin tarihi ve kültürünü en iyi şekilde yaşatmamız gerekir. Tarihi bölgelerimiz var, meşhur peynir, bal, ceviz ve kilimimiz var ve maalesef biz bunları tanıtamadığımız gibi başkası kendine mal ediyor. Siyabo diye bir otumuz var yılanın panzerihi olarak bilinir bakın bana bile sahip çıkamıyoruz. Balımızı iyi tanıtamıyoruz” diye konuştu.

"Arı ile tedavi yöntemi projesi sunduk"

Yörenin balcılık merkezi olduğunu da söyleyen Başkan Gür, ”Bakın biz bir ara bal arısı ile tedavi yöntemi projesini bakanlığa sunduk. Projemiz kabul edildi. Ancak şuanda bekleme aşamasındadır. Bal arası sokması kanser hastalarına bile geldiği söylenmektedir. Tabi ki bu halen araştırılıyor. Projemiz kabul edilirse Hakkari’de arı ile tedavi merkezi hizmete açılacaktır. Hakkari Kalesi ile Sümbül Dağı arasında teleferikle ulaşım için bir vatandaş proje yapmış ve harika çizim yapmış. Bu söylediklerimiz Allah’ın izni ile yapılırsa ilimiz tam bir turizm cenneti haline gelecektir” şeklinde konuştu.