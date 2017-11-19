AK Parti Hakkari Merkez İlçe Kongresi

Oysa bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Bu ülkenin geleceği için bir ve tek olacağız inşallah” dedi.

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi, Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti 23. Dönem Milletvekili A. Muttalip Özbek, iş adamları, kanaat önderleri, partililer ile yüzlerce vatandaşın katıldığı kongre; divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür’ün açılış konuşmalarının ardından yaptığı konuşmada AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, “HDP’liler Türkiye’nin her tarafına mesajla siyaset yapsınlar. Ben isterim ki Trabzon’a da, İstanbul’a da mesaj versinler. Türkiye partisi olsunlar. Türkiye’nin her tarafını kucaklasınlar. Çünkü bizim bir ve tek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile Türkiye üzerinde emellerini gerçekleştirmeye çalışan dış güçlerin oyunlarını haritanın dış tarafına baktığımızda hepimiz görebiliyoruz. Oysa bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Bu ülkenin geleceği için bir ve tek olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına ikinci kez Cemal Adıyaman getirildi.