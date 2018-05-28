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28 Mayıs 2018 09:40

AK Parti heyeti Şemdinli’de

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundular.

AK Parti heyeti Şemdinli’de

28 Mayıs 2018 09:40


AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki milletvekili adayları Husret Dinç, Av. Abdulmecit Tahran ve Nurettin Fırat ile Şemdinli ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. İlçeye bağlı Kayalık köyü Beşevler mevkiinde 22 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan 2 korucunun ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulunan Ak Parti heyeti, yaralı koruculara ise ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.


Derecik beldesinde de ziyaretlerini sürdüren AK Parti heyetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.




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