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23 Aralık 2017 20:52

Ak Parti İl Başkanlığına Metin Tekin seçildi

Ak Parti Hakkari İl Başkanlığının 6.

Ak Parti İl Başkanlığına Metin Tekin seçildi

23 Aralık 2017 20:52

Olağan kongresinde tek liste halinde girilmesi beklenen kongreye sonradan aday olan Metin Tekin delegelerin 244 oy alarak il başkanı seçildi.


Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Ak Parti İl Başkanlığının 6. Olağan kongresi sabah saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde girilmesi beklenen kongrede sonradan aday olan Metin Tekin yeni il başkanı seçildi. Akşam saatlerine kadar devam eden kongreye il ve ilçelerden 600 delegeden 374 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede mevcut başkan Emrullah Gür 123 oy, Metin Tekin ise 244 oy alırken 7 oyda geçersiz sayıldı. Kongre sonunda Ak Parti Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Halil Özyolcu birer konuşma yaparak her iki adaya teşekkür etti.


Ak Parti il başkanlığına seçilen Metin Tekin tebrikleri kabul ettikten sonra kongre son buldu.




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