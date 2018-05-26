Ak Parti milletvekili adaylarını tanıttı

Programda konuşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, "Ülkemizin, Türkiye’mizin büyük yürüyüşünün eşiğinde olduğumuz bu günlerin heyecanı ile siz çok kıymetli dava kardeşlerimi, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli hemşerilerimi, basınımızın güzide temsilcilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinin ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün, ülkemizin, vatanımızın güzel yarınları için önemli bir seçimin arifesinde olduğumuzun idrak ve heyecanındayız. 24 Haziran seçimlerine günler kaldı, Türkiye’de ve Hakkari’mizde AK Parti olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz.Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz dirilişi, artık şahlanış ve yükselişe çevireceğiz inşallah. “Vakit Türkiye Vakti”, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye, Yaparsa Yine AK Parti Yapar", şiarı ile inşallah Hakkari’mizin dört bir tarafında; ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, her kardeşimize Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarını anlatacağız” şeklinde konuştu.