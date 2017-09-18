AK Parti’de görev değişimi

AK Parti binasında düzenlenen törene sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Ak Parti İl Başkanlığına getirilen Emrullah Gür, Hakkari’de siyaset yapmanın zorluğunu bildiklerini belirterek, “Böyle zor bir dönemde 52 başkan adayımız vardı. Ben bu davaya gönül vermiş arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Bu davada, bu yolda mutlak suretiyle bizim bir şeyler yapabilmemiz için ekibimizle beraber iyi projeler yapacağız. Bu mertebede sizlerin bize vereceğiniz projeler neticesinde elimizden geleni yapacağız. Fakat bu yolda sizden tek bir isteğim var, hatalar insanlara mahsustur. Hakkari’de siyasetin zorluğunu biliyoruz. Ben 16 yıldır bu davanın içerisinde yetişmişim ve genel başkanımızın taktiriyle bu görev bize tebliğ edildi. Rabbim inşallah bizleri de onlara karşı mahcup etmez, sizlere de mahcup etmez. Bu mücadelede sizin desteğiniz bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, Nurettin Fırat görevini başkanlığa getirilen Emrullah Gür’e devretti.