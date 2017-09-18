Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 15:20

AK Parti’de görev değişimi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari Eski İl Başkanı Nurettin Fırat, görevini başkanlığa getirilen Emrullah Gür’e devretti.

AK Parti’de görev değişimi

18 Eylül 2017 15:20


AK Parti binasında düzenlenen törene sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Ak Parti İl Başkanlığına getirilen Emrullah Gür, Hakkari’de siyaset yapmanın zorluğunu bildiklerini belirterek, “Böyle zor bir dönemde 52 başkan adayımız vardı. Ben bu davaya gönül vermiş arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Bu davada, bu yolda mutlak suretiyle bizim bir şeyler yapabilmemiz için ekibimizle beraber iyi projeler yapacağız. Bu mertebede sizlerin bize vereceğiniz projeler neticesinde elimizden geleni yapacağız. Fakat bu yolda sizden tek bir isteğim var, hatalar insanlara mahsustur. Hakkari’de siyasetin zorluğunu biliyoruz. Ben 16 yıldır bu davanın içerisinde yetişmişim ve genel başkanımızın taktiriyle bu görev bize tebliğ edildi. Rabbim inşallah bizleri de onlara karşı mahcup etmez, sizlere de mahcup etmez. Bu mücadelede sizin desteğiniz bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından, Nurettin Fırat görevini başkanlığa getirilen Emrullah Gür’e devretti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç