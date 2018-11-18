AK Partiden temayül yoklaması

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Hakkari İl Başkanlığı aday adayları tanıtım ve temayül yoklamasına AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti eski milletvekili Abdullmutalip Özbek, 46 aday adayı ve partililer katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı belediye başkanlığı aday adayları tanıtım ve temayül yoklaması toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari'de iki yılda çok şeyin değiştiğini ve yapılan hizmetlerin ise göz önünde bulunduğunu söyledi. Hakkari il genelinde 46 aday adayının bulunduğunu belirten Başkan Gür, “Kim seçilirse seçilsin hayırlı olsun ve birbirlerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise, belediyelere atanan kayyumlar sayesinde birçok ilde inanılmaz değişikliklerin yaşandığını belirterek, yapılan hizmetlerin ise halkı memnun ettiğini söyledi. Bir zamanlar köy görünümde olan Hakkari'nin yapılan hizmetlerle birlikte batı illerini aratmadığını ifade eden Fırat, AK Partinin daha birçok yeniliklere imza atacağını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından 391 delegenin elektronik ortamda oy kullandığı temayül yoklaması sona erdi.