AK Parti’li Fırat’a suikast girişimi iddiası

dönem milletvekili adayı Mehmet Fırat’a da dün gece suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 3 çocuk babası Mehmet Fırat, dün gece kendisini öldürmek için teröristlerin evlerine sızdığını ifade ederek, "Alt katta oturan kardeşim evin dış kapısıyla birilerinin yavaşça oynadığını duyup hemen silahına sarılıp beni uyardı. Pencereden baktığımızda evin çok yakınında kendilerini kamufle etmiş kişiler göründü. Kardeşim ateş edince kaçmaya başladılar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki dava arkadaşlarım oldukça dikkatli olmalıdırlar. Güvenlik güçlerine haber verdik ve inceleme devam ediyor" dedi.

Mehmet Fırat’a dün gece gerçekleştirilmek istenen suikast girişimi yankı buldu. Fırat, telefonla arayarak kendisini yalnız bırakmayan teşkilatın tüm mensuplarına ve dostlarına teşekkür ederek yılmayacaklarını belirtti.

Geçen yıl AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak da evinin önünde şehit edilmişti.