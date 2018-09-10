AK Parti'li Mulamahmutoğlu'na görkemli düğün

Dönem Hakkari milletvekili adayı Mahmut Mulamahmutoğlu, iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

24 Haziran milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin adayı olan Mahmut Mulamahmutoğlu, Yüksekovalı öğretmen Nuran Aykut ile dünya evine girdi. Nuran Aykut büyük bir araç konvoyu ile Yüksekova ilçesinden Hakkari'ye getirildi. Çift için Hakkari'deki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Hakkari'deki gelenek ve göreneklerin en güzel şekilde sergilendiği düğünde yüzlerce davetliye yöresel yemekler ikram edildi. Düğüne katılan davetliler yörede unutulmaya yüz tutmuş türküleri seslendirerek düğüne ayrı bir renk kattı.

Düğün törenine katılan davetliler ise Hakkari yöresine ait gelenek ve göreneklerin kaybolmak üzere olduğunu ifade etti. Davetliler, ”Yöremize ait türküler yok olmak üzere düğün sanatçıları ise eski türküleri neredeyse hepsini söylemiyorlar. Bir arkadaşımız eski 700 türküyü kale almış fakat bunları söyleyecek hiç kimse yok. Biz bu düğün töreninde biraz da olsa anadilimizdeki türkülerin bir kaçını seslendirdik” şeklinde konuştular.

Damat Mahmut Mulamahmutoğlu ise düğün törenlerinde yörenin gelenek ve göreneklerini en güzel şekilde sergileyen tüm davetlilere teşekkür etti. Mulamahmutoğlu,”Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, daire amirleri, STK temsilcileri, çelenk gönderen Van Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Hakkari merkez, il ilçe ve değişik illerden gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.