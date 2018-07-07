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07 Temmuz 2018 11:03

Akaroğlu Baklava adlı işyeri hizmete açıldı!

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, girişimci Osman Er tarafından hizmete sunulan Akaroğlu Baklava adlı işyerinin açılışına katıldı.

Akaroğlu Baklava adlı işyeri hizmete açıldı!

07 Temmuz 2018 11:03


Bulvar Caddesi üzerinde hizmete sunulan işyerinin açılışına Vali Toprak’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Toprak, açılışını yaptığı işyerinin hayırlı olmasını temenni ederek sahibine bol kazançlar diledi. İşyeri sahibi Osman Er ise, hizmete açtıkları işyerinin açılışına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan başta Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak olmak üzere bütün davetlilere teşekkür etti. Er, 4 kişinin istihdam edildiği işyerinde her türlü tatlı çeşidinin bulunduğunu söyledi.




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