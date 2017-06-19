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19 Haziran 2017 12:16

Akıntıya kapılan Elife’nin cesedi bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın Zap suyuna düşmesi sonucu akıntıya kapılan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Akıntıya kapılan Elife’nin cesedi bulundu

19 Haziran 2017 12:16


Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmak köyü mevkiinde, Aydın Önal yönetimindeki araç kontrolden çıkarak Zap suyuna yuvarlanmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmış ve 3 kişi akıntıya kapılarak kaybolmuştu.


Bugün sabah saatlerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elife Önal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, olay yerinde bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kayıp iki çocuğu arama çalışmaları ise halen sürüyor.


Öte yandan, olayın yaşandığı yerde haber takibi yapan gazeteciler, kayıp şahısların yakınlarının hakaret ve tepkilerine maruz kaldı.




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