Aktaş'tan 10 adet semt sahası müjdesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Hakkari'de basketbola ilginin büyük olduğu, fakat mahallelerde basketbol oynama alanlarının olmadığını anlattığını söyledi. Aktaş, “Bu kapsamda bir araştırma yapmam ve nerelerde neler yapabileceğimiz konusunda bilgi istediler. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışma sonucu basketbol oynama alanı olmayan farklı mahallelerde 10 okulumuzu seçtik ve rapor olarak geçen hafta Hidayet Türkoğlu'na sundum. Bu çalışmalar ve kendileri ile yaptığımız görüşme sonucu Hakkari'de 10 adet basketbol semt sahası yapılacağı sözü aldım. Bu sahalar en kısa zamanda yapılarak Hakkari'de her mahallede basketbol oynanması sağlanacaktır. Bir spor adamı olarak Hakkari'ye 10 adet basketbol semt sahası kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden Hakkari'mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.